Nilfisk wächst weiter

Der dänische Hersteller von Reinigungsgeräten mit Standort in Bellenberg legt eine blitzsaubere Bilanz vor.

Nilfisk, der nach eigenen Angaben weltweit führende Anbieter von professionellen Reinigungsgeräten und -dienstleistungen, verzeichnet ein Wachstum von 7,5 Prozent, was den Umsatz über die eine Milliarde schraubte. Auch der Gewinn erreichte mit 140,8 Millionen Euro den zweithöchsten Wert in der Geschichte des Unternehmens.

Die letzten Produkte, die unter dem Namen Nilfisk in Bellenberg produziert wurden, waren Waschanlagen. Bellenberg als Produktionsstandort von Nilfisk ist allerdings Vergangenheit. Dennoch ist Bellenberg mit 100 Beschäftigten nach wie vor die Zentrale von Nilfisk in Deutschland. In Form einer Vertriebs- und Service-Organisation. Produziert wird in Ungarn, Italien und den USA. Der letzte Hochdruckreiniger ist in den Jahren 2004/2005 in Bellenberg produziert worden.

Nilfisk wächst auf der ganzen Welt

In allen Weltregionen wuchs Nilfisk mit seinem breiten Angebot. Rückschläge gab es nur im Segment Produkte für den privaten Gebrauch. Verbraucher- und Handelsmarkenprodukte machen aber nur etwa zehn Prozent der Gesamtaktivitäten von Nilfisk aus. Infolge der weltweiten Konjunkturabschwächung ging der Umsatz im Bereich "Consumer und Private Label" um 23,9 Millionen Euro zurück.

Nilfisk erwartet, dass die derzeitige ökonomische Unsicherheit bis ins Jahr 2023 anhalten wird, was zu einem gewissen Volumenrückgang führen wird, insbesondere auf dem europäischen Markt. (AZ/heo)