Bellenberg

18:00 Uhr

Nilfisk will wachsen und denkt auch über den Standort Bellenberg nach

Plus Der Reinigungsgerätehersteller will das Geschäft auf dem wichtigen deutschen Markt neu ausrichten. Für den Deutschlandsitz in Bellenberg gibt es drei Szenarien.

Von Sebastian Mayr

Gerade ist ein Industriestaubsauger, der für Milchpulver verwendet wird, in Bellenberg in der Reparatur. Ein paar Schritte weiter wird ein elektrisch beheizter Hochdruckreiniger geprüft, bevor das Gerät ausgeliefert wird. Und dann ist da noch die Manufaktur, in der spezielle Schläuche auf Kundenwunsch angefertigt werden: zum Beispiel knicksicher, leitfähig oder möglichst weich. "Damit machen wir mehrere Millionen Euro Umsatz im Jahr", sagt Wulf Bunzel zu den speziell angepassten Geräten. Der 58-Jährige ist seit Anfang März neuer Deutschlandchef bei Nilfisk. Er soll das Unternehmen neu ausrichten. Dazu gehört auch die Frage, wie es in der deutschen Zentrale in Bellenberg weitergehen wird.

Nilfisk ist Spezialist für Reinigungsgeräte, zur Produktpalette gehören Maschinen zur Bodenreinigung, Hochdruckreiniger und Industriesaubsauger. Von Bellenberg aus wird das Geschäft mit gewerblichen Kunden betrieben, das Angebot für Endverbraucher ist im dänischen Konzern europaweit organisiert. Produziert wird im Illertal seit beinahe 20 Jahren nicht mehr, Werke befinden sich unter anderem in Ungarn, den Vereinigten Staaten, Dänemark und China. Der Deutschlandsitz ist eine Verwaltungszentrale. Deutschlandweit unterhält Nilfisk kleinere Standorte, von denen aus mehr als 100 Techniker und Technikerinnen zur Kundschaft fahren. Diese Standorte, sagt Bunzel, seien aus der Historie heraus in den meisten Fällen eher funktionale Einrichtungen. Sein Ziel ist, sie umzugestalten – zu Plätzen, zu denen das Nilfisk-Personal Kundinnen und Kunden gerne mitnimmt. In der Nähe von Hamburg und bei Düsseldorf geht es los, hier sollen noch in diesem Jahr neue und repräsentativere Räume bezogen werden. Und in Bellenberg? "Wir haben Räume, die wir im Winter nicht effizient heizen können. Die Mitarbeiter arbeiten dann im Homeoffice", sagt Bunzel. Die Energiekosten seien höher als die Miete, den bis zu 60 Jahre alten Gebäuden ist das Alter anzusehen und die Aufteilung in mehrere Häuser passt nicht zur Vorstellung des neuen Führungsteams, dass das Personal eng zusammenarbeiten und sich oft sehen soll. Was das bedeutet, ist nach Bunzels Worten noch völlig offen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen