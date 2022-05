Nudeln vergessen: Brennender Kochtopf löst Feuerwehreinsatz aus

Eine Frau kocht in Bellenberg Nudeln und schläft dabei ein. Ein Nachbar hört den Rauchmelder und klingelt. Weil niemand die Türe öffnet, ruft er die Feuerwehr.

Eine Frau hat in der Nacht auf Mittwoch einen Feuerwehreinsatz in Bellenberg ausgelöst, weil sie einen Kochtopf mit Nudeln auf dem Herd vergessen hat und eingeschlafen ist. Nach Angaben der Polizei hörte ein Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Auer Straße gegen 0.30 Uhr den Rauchmelder. Er klingelte und klopfte an der Türe der betroffenen Wohnung, doch niemand reagierte. Da es aus der Wohnung bereits nach Rauch roch, setzte er einen Notruf ab.

Brand in Bellenberg: Die Feuerwehr muss letztlich nicht eingreifen

Beim Eintreffen der Rettungskräfte warteten der Anrufer und die Bewohnerin der verrauchten Wohnung bereits vor dem Haus. Es stellte sich heraus, dass die 47-Jährige während des Kochens eingeschlafen war, sodass die Nudeln einbrannten.

Die Freiwillige Feuerwehr Bellenberg war mit sieben Einsatzkräften vor Ort. Sie mussten jedoch nicht einschreiten. Es wurde niemand verletzt, die Frau kam mit dem Schrecken davon. Gegen sie wurde nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Es entstand nur ein geringer Schaden. (AZ)