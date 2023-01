Oliver Schönfeld schwört auf den Zusammenhalt in Bellenberg

Plus Beim Neujahrsempfang in Bellenberg gab es Ansprachen, Segensspruch sowie ein Fahnenband zum 100-jährigen des Veteranen- und Soldatenvereins.

In Bellenberg haben Kirchengemeinden und Kommune wieder ihre Tradition aufgenommen, das neue Jahr gemeinsam zu begrüßen. Der Empfang fand im Sitzungssaal der Gemeinde, zugleich Gastgeberin, statt. Nach Ausblick, Dank und Segensspruch überreichte Alois Renz im Namen aller Bellenberger Vereine dem Krieger- und Veteranenverein ein Fahnenband anlässlich dessen 100-Jahrfeier 2022. Den Empfang begleitete ein Bläserquintett mit munterer Musik.