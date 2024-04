Online bestelltes Heizöl wird nicht geliefert

Über eine Onlineplattform wollen zwei Bellenberger Heizöl kaufen. Sie bestellen und bezahlen per Vorkasse. Doch auf die Ware warten sie noch immer.

Zwei 62-jährige aus Bellenberg sind auf Betrüger hereingefallen, die übers Internet unseriöse Geschäfte abwickeln. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Geschädigten am 20. März über eine Onlineplattform Heizöl im Wert von rund 500 Euro bestellt und per Vorkasse gezahlt. Das Heizöl wurde jedoch nicht geliefert. Im Internet sind nach Polizeiangaben bereits unzählige Hinweise zu finden, dass es sich bei der Firma um einen Fakeshop handeln soll. Die Dienststelle in Illertissen hat Ermittlungen aufgenommen. (AZ)