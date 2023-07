Party mit den Bätscher Buam in Bellenberg

Das Jubiläumswochenende des FV Bellenberg anlässlich seines 101-jährigen Bestehens begann Freitagabend mit einer ausgelassenen Party beim Auftritt der Bätscher Buam und endete am Sonntag sportlich. Denn da übernahmen im Bellenberger Stadion der SSV Ulm im Spiel gegen Eintracht Frankfurt U23. Damit erlebte Bellenberg ein Fest für alle, wobei das schöne Sommerwetter ganz offensichtlich Lust machte, Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank zu holen. So erwies sich das Konzert der Bätscher Buam zugleich als eine wunderschöne Schau an Farben, Mustern und Spitzen. Eindrücke dazu gibt es online in der Bildergalerie unserer Zeitung www.illertisser-zeitung.de/lokales