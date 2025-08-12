Icon Menü
Bellenberg passt Stellplatzverordnung an: Nur ein Stellplatz für Single-Wohnungen

Bellenberg

Single-Wohnungen in Bellenberg brauchen künftig nur einen Stellplatz

Gemeinderat beschließt bei drei Gegenstimmen geänderte Stellplatzverordnung und entspricht damit den neuen Vorgaben der Staatsregierung
Von Regina Langhans
    • |
    • |
    • |
    Der richtige Umgang mit der Stellplatzfrage ist in Bellenberg ein heißes Thema und wird nun neu geregelt.
    Der richtige Umgang mit der Stellplatzfrage ist in Bellenberg ein heißes Thema und wird nun neu geregelt.

    Bislang hieß es in Bellenberg: Gleiches Recht oder auch gleiche Pflicht für alle: Pro waren zwei Stellplätze nachzuweisen. Nun sind aber zum 1. Januar dieses Jahres umfassende Änderungen der Bayerischen Bauordnung in Kraft getreten, die auch in Bellenberg eine neue Stellplatzsatzung zur Folge haben: Ab 1. Oktober ist für Wohnungen bis zu 40 Quadratmetern nur noch ein Platz vorzuhalten.

