Single-Wohnungen in Bellenberg brauchen künftig nur einen Stellplatz

Bislang hieß es in Bellenberg: Gleiches Recht oder auch gleiche Pflicht für alle: Pro waren zwei Stellplätze nachzuweisen. Nun sind aber zum 1. Januar dieses Jahres umfassende Änderungen der Bayerischen Bauordnung in Kraft getreten, die auch in Bellenberg eine neue Stellplatzsatzung zur Folge haben: Ab 1. Oktober ist für Wohnungen bis zu 40 Quadratmetern nur noch ein Platz vorzuhalten.

Regina Langhans

89287 Bellenberg

Wohnungen