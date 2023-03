Bellenberg

Peter Gluche will die Bellenberger CSU nicht mehr führen

Plus Der bisherige Vorsitzende des Ortsverbands ist frustriert. Mit der Basis habe dies allerdings nichts zu tun. Wie es jetzt bei den Christsozialen weitergeht.

Künftig steht Jürgen Rapp den 39 Mitgliedern des Ortsverbands der CSU in Bellenberg vor. Der Name des 32-jährigen Maschinen- und Anlagenführers ist eine Überraschung. Hingegen verwunderte es Beobachter nicht, dass der bisherige Vorsitzende Peter Gluche, wie von ihm selbst angekündigt, dieses Amt keine weitere Periode mehr übernehmen wollte. Letztlich hatte er sich allerdings bereit erklärt, doch als stellvertretender Vorsitzender seinen Nachfolger tatkräftig zu unterstützen. In seiner Abschiedsrede sprach der scheidende Vorsitzende von Frustration.

