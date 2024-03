Bellenberg/Pfaffenhofen

17:00 Uhr

Beeindruckende Erlebnisse: Naturfotograf ist den Eichhörnchen auf der Spur

Plus Der ausgewiesene Naturfotograf Heinz Buls hat die Eichhörnchen für sich entdeckt. In Bellenberg erzählt er von besonderen Erlebnissen im Wald.

Von Regina Langhans

Eichhörnchen sind so bekannt wie beliebt, dass sie zunächst nicht das Interesse des preisgekrönten Naturfotografen Heinz Buls, 74 Jahre, aus Pfaffenhofen weckten. Doch das änderte sich, als er in England selbst im großen Hyde Park Londons fast nur noch die aus Nordamerika stammende Variante der Grauhörnchen vorfand statt der europäischen roten und schwarzen Vertreter. Auf Einladung des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) hat der gefragte Referent in der Sportgaststätte Bellenberg Besonderes aus der "Arche Noah" vorgestellt, wie er es umschreibt. Es sind Erlebnisberichte über berauschte Tiere, rasante Klettermanöver und rührende Einblicke.

Die kleinen Kobolde machen mit ihren waghalsigen Sprüngen von einem Baum zum anderen den Affen im Urwald echte Konkurrenz. Foto: Heinz Buls

Zwei Jahre, 2021 und 2022, habe er von Juli bis Dezember im nahegelegenen Wald im Rothtal die flinken Kobolde beobachtet, nachdem er ihnen erst einmal auf die Spur gekommen war. Und das gestaltete sich spannend: Beim Pilzesammeln geriet Buls an einen Flecken voll giftiger Fliegenpilze und beobachtete überrascht, wie die Eichhörnchen an ihnen knabberten, ohne Schaden zu nehmen. "Sie schienen die Fliegenpilze mit offensichtlicher Vorliebe zu verspeisen und ich hatte den Eindruck, dass sie danach in einem gewissen High-Gefühl leicht schwankten oder sich etwas torkelnd fortbewegten."

