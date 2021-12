Plätzchen-Profi gibt Rezept-Tipp: Lea Heidls Hausfreunde

Plus Die jüngste Teilnehmerin unserer Plätzchen-Profis kommt aus Bellenberg. Sie hat heuer zum ersten Mal das Familienrezept gebacken - mit großem Erfolg.

Sie ist die jüngste Teilnehmerin im Backwettbewerb der Illertisser Zeitung: Die zwölfjährige Lea Heidl geht mit den Lieblingsplätzchen ihrer Familie in den Wettbewerb um den Titel Plätzchen-Profi 2021. Hausfreunde heißt das Gebäck.