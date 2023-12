Bellenberg

vor 45 Min.

Politik und Plätzchen mit Hubert Aiwanger in Bellenberg

Plus Als Höhepunkt des Landrats-Wahlkampfs im Kreis Neu-Ulm haben die Freien Wähler den stellvertretenden Ministerpräsidenten zu Gast. Dabei geht es auch um Gebäck.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Draußen auf dem Parkplatz vor der Turn- und Festhalle ist schon alles für den zweiten Tag des Weihnachtsmarktes in Bellenberg vorbereitet - drinnen läuft dagegen der Wahlkampf. Joachim Eisenkolb, der Kandidat der Freien Wähler im Kreis Neu-Ulm für die Landratswahl am 14. Januar, hat sich diese Woche prominente Unterstützung geholt: In Buch war Alexander Hold, Landtagsabgeordneter und Fernsehrichter zu Gast, in Unterfahlheim hat sich am Montag Staatsminister Fabian Mehring angesagt. Der Höhepunkt - "ein sehr bedeutender Nachmittag für uns", wie es Kreisvorsitzender Wolfgang Schrapp beschreibt - ist jedoch dieser Sonntagnachmittag in Bellenberg: Der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger kommt, um den Kandidaten im extrem kurzen Landratswahlkampf zu unterstützen.

Bewusst habe man den Landesvorsitzenden als Wahlkampfunterstützung eingeladen, sagt Schrapp. "Er ist ein Mann der klaren Worte", das sei heute eine Auszeichnung für einen Politiker. Das große Stichwort, das an diesem Nachmittag am häufigsten fällt, lautet "ideologiefrei". Vom Kreisvorsitzenden über den Landratskandidaten bis zum Wirtschaftsminister benutzen es die Vertreter der freien Wähler mehrfach in ihren Ansprachen, um die Grundlage ihrer Politik zu beschreiben. Aiwanger meint damit die Abgrenzung Politik der Ampel-Regierung. Offenbar noch ganz im Modus der jüngsten Landtagswahlen schneidet der stellvertretende Ministerpräsident in weiten Teilen seiner Rede Bundesthemen wie die Energiewende, die Gesundheitspolitik und die Migration an.

