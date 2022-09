Polizei findet gesuchten Mann - und einige Betäubungsmittel

In einem Bellenberger Keller wollen die Beamten einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen. Doch sie finden dabei noch mehr.

Am Mittwochabend ging bei der Polizei Illertissen die anonyme Mitteilung ein, dass sich ein mit Haftbefehl gesuchter Mann in einem Keller im Gemeindegebiet von Bellenberg aufhalten soll. Dieser Hinweis ließ sich durch diverse Recherchen konkretisieren und die Beamten nahmen den gesuchten 23-Jährigen schließlich in dem genannten Wohnanwesen fest.

Hierbei fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana, Kokain sowie Ecstasy. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Den 23-Jährigen erwartet ein weiteres Strafverfahren. Er wurde im Verlauf des Donnerstags in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (AZ)