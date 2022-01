Polizei nimmt betrunkenem Autofahrer in Bellenberg den Führerschein ab

Polizisten kontrollieren einen Autofahrer in Bellenberg und stellen fest, dass er nach Alkohol riecht. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weil ein Alkoholtest bei einem Autofahrer in Bellenberg einen Wert von mehr als einem Promille ergab, ist gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Dem Polizeibericht zufolge wurde der Autofahrer in der Nacht auf Freitag gegen 1.45 Uhr in der Memminger Straße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige stark nach Alkohol roch.

Der Promillewert bei dem Autofahrer stieg noch an

Ein Alkoholtest schlug nach Angaben der Polizei mit mehr als einem Promille an. Da sich der Wert im Grenzbereich von Ordnungswidrigkeit und Straftat befand, wurde vorerst ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Dienststelle vorgenommen. Der gemessene Alkoholwert stieg jedoch, weshalb dem Mann auch Blut abgenommen wurde. Die Polizisten stellten den Führerschein des 30-Jährigen sicher. (AZ)