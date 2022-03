Polizei stoppt in Bellenberg E-Scooter mit ungültigen Kennzeichen

Weil für ihre Elektroroller kein Versicherungsschutz bestand, durften ein Mann und eine Jugendliche nicht mehr weiterfahren. Beide erwartet eine Anzeige.

Beamten der Polizei Illertissen sind am Samstagnachmittag in der Memminger Straße in Bellenberg zwei E-Scooter aufgefallen, an denen ungültige Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht waren. Dem Polizeibericht zufolge bestätigte sich bei der anschließenden Kontrolle der Verdacht. Die beiden Fahrer, ein 31-Jähriger und eine 14-Jährige, hatten somit für ihr jeweiliges Elektrokleinstfahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz. Sie durften nicht mehr weiterfahren. Die beiden erwartet deshalb eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)