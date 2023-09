Polizei sucht Schrottdiebe in Bellenberg

Zwei Männer haben Schrottteile von einem Grundstück in Bellenberg in ihren Transporter geladen und mitgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Zwei Unbekannte haben Schrottteile von einem Grundstück in Bellenberg gestohlen, auf dem gerade Bauarbeiten stattgefunden haben. In ihrem Transporter vermutet die Polizei noch mehr Diebesgut. Am Montagvormittag gegen 11 Uhr fuhr ein weißer Kleintransporter mit bulgarischem Kennzeichen an einem Grundstück im Norden Bellenbergs vor. An dem Einfamilienhaus fanden zu dieser Zeit Malerarbeiten statt. Zwei bislang unbekannte Männer gaben gegenüber den Handwerkern vor, dass sie die Erlaubnis hätten, diverse Metallschrottteile einzuladen. Die Arbeiter verständigten den Eigentümer des Hauses.

Der sagte laut Polizeibericht, dass er keine solche Erlaubnis erteilt hätte. Dennoch luden die Unbekannten ein demontiertes Heizungsrohr samt angebauter Pumpe in ihren Kleintransporter und fuhren davon. Etwa 45 Minuten später traf der Hausbesitzer auf der anderen Seite des Ortes, nämlich im Plattenäcker, zufällig erneut auf den besagten Kleintransporter. Dieser trug laut Polizeibericht die auffällige Aufschrift „MINDA“. Der Mann, dem das Heizungsrohr gestohlen worden war, stellte die beiden Männer zur Rede.

Im Transporter der beiden Männer war noch mehr Schrott

Schließlich gaben sie ihm das zuvor entwendete Heizungsrohr mit der Pumpe zurück. In diesem Zusammenhang fiel dem Mann auf, dass der gesamte Transporter mit Schrottteilen beladen war, vermeldet die Illertisser Polizei. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug der Täter verlief bisher negativ. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)