Polizisten verhindern Fahrt unter Drogeneinfluss in Bellenberg

Ein junger Mann setzt sich nach dem Konsum von Alkohol und Drogen aufs Mofa. Weil Polizisten ihn rechtzeitig vom Fahren abhalten, wird er nicht bestraft.

Ein Mofafahrer wollte in Bellenberg offensichtlich eine Fahrt antreten, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Polizisten konnten ihn gerade noch rechtzeitig daran hindern. Eine Strafe hat der 18-Jährige deshalb nicht zu erwarten, allerdings wird die Fahrerlaubnisbehörde darüber unterrichtet, dass der Mann Drogen konsumiert hatte.

Der junge Mann zeigte bei der Kontrolle in Bellenberg drogentypische Ausfallerscheinungen

Eine Streife der Polizei Illertissen kontrollierte den Mofafahrer in der Nacht auf Donnerstag auf einem Parkplatz am Bahnhof in Bellenberg. Der junge Mann wollte nach Polizeiangaben gerade weiterfahren. Beim Erblicken der Streife setzte er zwar schnell seinen Helm ab, konnte den Beamten jedoch nicht glaubhaft vermitteln, dass er gar nicht hätte fahren wollen. Durch einen Atemalkoholtest wiesen die Beamten bei dem 18-Jährigen nach, dass er vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Außerdem zeigte er drogentypische Ausfallerscheinungen, die auf einen Cannabis-Konsum hindeuteten. Um eine Gefahr für sich und die Allgemeinheit durch eine mögliche Fahrt unter berauschenden Mitteln auszuschließen, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel vorsorglich sicher. (AZ)