Bellenberg will alte Grabsteine belassen und Baumbestattungen prüfen

Je breiter die Bestattungsmöglichkeiten, desto mehr Veränderungen im Friedhof: Dieser Entwicklung will auch der Gemeinderat von Bellenberg Rechnung tragen. Nun hat Bürgermeister Oliver Schönfeld (parteilos) eine Debatte angestoßen. Innerhalb des alten Bereichs auf dem Friedhof könne man Angehörigen anbieten; die Steine aufgelöster Gräber stehenzulassen. Die Kommune würde dann die Rasenpflege übernehmen. Denn Friedhöfe seine Stätten der Identifikation innerhalb des Ortsbildes und ein Stück Erinnerungskultur, begründete der Bürgermeister. Zugleich verwies er auf den Trend zu Baumbestattungen, wofür sich ein großer Baum innerhalb des Friedhofs anbieten könnte.
Bellenberg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden