Bellenberg prüft Erhalt alter Grabsteine und plant neue Baumbestattungen

Bellenberg

Bellenberg will alte Grabsteine belassen und Baumbestattungen prüfen

Die Gemeindeverwaltung soll Vorschlägen zum Erhalt der Steine ausarbeiten. Es geht ums Geld und um die Sicherheit. An der zweiten Idee gibt es keine Zweifel.
Von Regina Langhans
    • |
    • |
    • |
    Ein malerischer Baumriese innerhalb des Friedhofs in Bellenberg könnte ein schöner Ort für Baumbestattungen werden.
    Ein malerischer Baumriese innerhalb des Friedhofs in Bellenberg könnte ein schöner Ort für Baumbestattungen werden. Foto: Regina Langhans

    Je breiter die Bestattungsmöglichkeiten, desto mehr Veränderungen im Friedhof: Dieser Entwicklung will auch der Gemeinderat von Bellenberg Rechnung tragen. Nun hat Bürgermeister Oliver Schönfeld (parteilos) eine Debatte angestoßen. Innerhalb des alten Bereichs auf dem Friedhof könne man Angehörigen anbieten; die Steine aufgelöster Gräber stehenzulassen. Die Kommune würde dann die Rasenpflege übernehmen. Denn Friedhöfe seine Stätten der Identifikation innerhalb des Ortsbildes und ein Stück Erinnerungskultur, begründete der Bürgermeister. Zugleich verwies er auf den Trend zu Baumbestattungen, wofür sich ein großer Baum innerhalb des Friedhofs anbieten könnte.

