Bellenberg will alte Grabsteine belassen und Baumbestattungen prüfen

Je breiter die Bestattungsmöglichkeiten, desto mehr Veränderungen im Friedhof: Dieser Entwicklung will auch der Gemeinderat von Bellenberg Rechnung tragen. Nun hat Bürgermeister Oliver Schönfeld (parteilos) eine Debatte angestoßen. Innerhalb des alten Bereichs auf dem Friedhof könne man Angehörigen anbieten; die Steine aufgelöster Gräber stehenzulassen. Die Kommune würde dann die Rasenpflege übernehmen. Denn Friedhöfe seine Stätten der Identifikation innerhalb des Ortsbildes und ein Stück Erinnerungskultur, begründete der Bürgermeister. Zugleich verwies er auf den Trend zu Baumbestattungen, wofür sich ein großer Baum innerhalb des Friedhofs anbieten könnte.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89287 Bellenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baumbestattung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis