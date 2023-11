Radfahrer hat Schreckschusswaffe in seiner Jackentasche

Bei der Kontrolle eines Radfahrers in Bellenberg entdecken Polizisten eine Schreckschusswaffe. Doch der 42-Jährige darf diese gar nicht mit sich führen.

Die Polizei hat einen Radfahrer wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetzt angezeigt. Der Mann hatte in Bellenberg eine Schreckschusswaffe bei sich, aber keine Berechtigung dafür.

Der Mann wirkte bei der Kontrolle zunehmend nervös und auffällig

Eine Streifenwagenbesatzung ist nach Angaben der Illertisser Polizei am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Ulmer Straße auf den Mann aufmerksam geworden, weil das Rücklicht seines Rades nicht funktionierte. Deshalb wurde der 42-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei befragten die Beamten ihn, ob er verbotene Gegenstände oder Drogen mit sich führe. Dies verneinte der Radfahrer zwar, laut Polizeibericht wirkte aber zunehmend nervös und auffällig. Der Grund für seine Aufgeregtheit kam bei der folgenden Durchsuchung des Mannes zu Tage: Der 42-Jährige hatte eine Schreckschusswaffe in seiner Jackentasche. Er besitzt jedoch den kleinen Waffenschein nicht, der ihn zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen berechtigen würde. (AZ)