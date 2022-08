Radler fährt 60-Jährigen um und flüchtet

Ein unbekannter Fahrradfahrer fährt einen anderen Mann an. Beide Männer stürzen zu Boden. Dann flüchtet der Unbekannte.

Die Polizei sucht einen flüchtigen Fahrradfahrer nach einem Unfall in Bellenberg. Laut Polizeibericht fuhr der Mann am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr einen 60-Jährigen an. Dieser lief auf einem kombinierten Rad- und Fußweg an der Memminger Straße Richtung Süden, als er von dem Radfahrer von hinten angefahren wurde.

Die beiden Männer stürzten zu Boden. Dabei erlitt der 60-Jährige Schürfwunden und Prellungen. Als sie ihre Personalien austauschen wollten, fuhr der Unbekannte in Richtung Illertissen davon. Der gesuchte Radfahrer ist etwa 22 Jahre alt, 1,72 Meter groß. Laut Beschreibung des Fußgängers hat er einen dunkleren Teint und einen Drei-Tage-Bart. Er trug ein rotes T-Shirt und eine lange Hose. Hinweise zum Flüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)