Schmiererei mit Ziffernfolge "506" taucht jetzt auch in Bellenberg auf

Ein Unbekannter besprüht ein Wartehäuschen in Bellenberg. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit zwei ähnlichen Vorfällen in Au und Altenstadt.

Im Verlauf des Dienstags ist die Polizei Illertissen über eine weitere Sachbeschädigung durch Graffitischmierereien informiert worden. Diesmal war es ein Wartehäuschen im Bereich des Bahnhofs in Bellenberg, das ein bislang unbekannter Täter mit einer Ziffernfolge besprühte. Nach Einschätzung der Polizei dürfte ein Tatzusammenhang mit Sachbeschädigungen in Au und Altenstadt bestehen, die am Wochenende 10. bis 12. Dezember entdeckt wurden.

Auch in diesen Fällen hatte ein Sprayer die Zahlenfolge "506" angebracht. Unklar ist, ob diese eine bestimmte Bedeutung hat. Die Polizei grenzt den Zeitraum für die Tat in Bellenberg auf 10. bis 21. Dezember ein. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Die Illertisser Polizei bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)