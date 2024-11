Schulhund in Bellenberg: „Ein Tag mit Bonny ist ein schöner Tag“

Seit dem Frühjahr haben die Mädchen und Jungen der Grundschule in Bellenberg eine neue Schulkameradin. Sie ist sechs Jahre alt – wie die meisten, die in die Schule kommen. Das Ungewöhnliche ist jedoch: Die neue Klassenkameradin ist gleichzeitig auch neue Kollegin im Lehrerzimmer. Schülerin und Lehrerin in einem? Kann das sein? Diesen kleinen Drahtseilakt bekommt nur Schulhündin Bonny hin, denn sie ist sowohl unter den Kindern im Klassenzimmer eine Bereicherung als auch im Kollegium.

