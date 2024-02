Bellenberg

vor 54 Min.

Stellplätze und Einfriedungen: Zwei Satzungen stehen auf dem Prüfstand

Plus Der Bellenberger Gemeinderat will die Vorgaben für die Bürgerschaft an aktuelle Trends anpassen. Es geht dabei um Autostellplätze, Zäune und Mauern.

Die Themen Stellplätze und Einfriedungen landen bei Bauvorhaben oder Umbauplänen in Bellenberg mit schöner Regelmäßigkeit auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzungen. Dabei sind die Stellplatzsatzung und die Einfriedungssatzung erst vor einigen Jahren vereinbart worden, offenbar aber so wenig zufriedenstellend, dass dazu ständig Befreiungen beantragt werden. Nun will die Verwaltung einen neuen Anlauf nehmen. In ausführlichen Diskussionen wurden in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend Punkte festgelegt, die in die künftigen Satzungen mit einfließen sollen.

• Stellplatzsatzung: Aufgrund von Platzmangel und finanziellen Aspekten gehe der aktuelle Trend in der Baubranche in Richtung Mehrfamilienwohnhäusern, hieß es. Unter anderem stelle sich deswegen die Frage, inwieweit bei kleinen 45-Quadratmeter-Appartements wie vorgeschrieben zwei Stellplätze vorzuhalten seien. Eineinhalb könnten ausreichend sein. Martin Breyer (SPD) ergänzte den Gedanken, dass etwa bei bestimmten Wohnformen wie betreutem Wohnen oder Wohngruppen für Menschen mit Behinderung ebenfalls Ausnahmen festgelegt werden könnten. Dietmar Jäckle (CSU) fand für solche Fälle auch das Einrichten einiger Besucherparkplätze innerhalb der betreffenden Wohnviertel hilfreich. Die Ideen fanden Zuspruch.

