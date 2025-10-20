Einbrecher überwinden Zaun und öffnen Halle mit Gewalt

Am Samstagabend ist in eine Lagerhalle in der Tiefenbacher Straße in Bellenberg eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Die unbekannten Täter stiegen demnach über einen Zaun, der das Grundstück umgibt, brachen gewaltsam eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Aus der Lagerhalle entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen zwei Pedelecs. Diese hoben sie über die Umzäunung und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen handeln, die einen Werkzeugkoffer mit sich führten, berichtet die Polizei weiter. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen in Bereich beobachten konnten, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnumer 07303/96510 zu melden. (AZ)

