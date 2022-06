Bellenberg

19:56 Uhr

Totschlag in Bellenberg: Angeklagter suchte nach "Frau töten"

Lokal Hat der 35-Jährige, der wegen Totschlags vor Gericht steht, seine Tat geplant oder aus dem Effekt heraus gehandelt? Die Meinungen darüber gehen auseinander.

Von Carolin Lindner

Der 35-Jährige hat sich über eine Internetsuchmaschine informiert - über Fachanwälte für Baurecht in Zusammenhang mit Problemen rund um ein Haus und Menschen, die einfach so Geld verschenken. Dafür googelte er sogar nach den Kontaktdaten von Tesla-Gründer Elon Musk. Seine letzte Eingabe an diesem Tag lautete "Frau töten".

