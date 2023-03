Übergang am Bahnhof Bellenberg ist Ende März gesperrt

Die Schranken am Bahnhof Bellenberg bleiben im März für mehrere Tage unten. Eine Sperrung in den Ferien war offenbar nicht möglich.

Der Bahnübergang in der Bahnhofstraße in Bellenberg ist Ende März wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Das hat Bürgermeister Oliver Schönfeld in der Gemeinderatssitzung mitgeteilt. In der Zeit von Dienstag, 21. März, ab 6 Uhr, bis einschließlich Montag, 27. März, 20 Uhr, bleiben die Schranken beim Übergang am Bahnhof geschlossen.

Ein Versuch seitens der Verwaltung, die Sperrung in die Ferienzeit zu verlegen, war nicht geglückt, sodass beim Nutzen des Schulbusses mit Umwegen oder Verzögerungen zu rechnen ist. Darauf wies der Bürgermeister hin. Wie berichtet, hat die Bahn auch in Illertissen Arbeiten an den Bahnübergängen angekündigt, auch hier kommt es in den kommenden Wochen zu Sperrungen und Umleitungen. (lor)