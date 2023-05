Unbekannte Person setzt Papiercontainer in Bellenberg in Brand

Die Feuerwehr löscht einen brennenden Container in Bellenberg. Die Polizei schließt eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe als Ursache nicht aus.

Nach dem Brand eines Papiercontainers hat die Illertisser Polizei Ermittlungen aufgenommen. Am späten Dienstagabend gegen 22.40 Uhr wurde der Dienststelle ein brennender Altpapiercontainer in der Schulstraße in Bellenberg mitgeteilt. Die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bellenberg konnte das Feuer schnell löschen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen die Beamten laut Polizeibericht davon aus, dass eine unbekannte Person den Container in Brand gesetzt hat. Die näheren Tatumstände sind unklar. Somit kommt auch eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe als Brandursache in Betracht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)