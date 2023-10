Unbekannte stehlen EC-Karten und Geld aus Fahrzeugen

Jemand hat sich in Bellenberg an geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Aus mindestens zwei unverschlossenen Fahrzeugen hat jemand in der Nacht zum Freitag in Bellenberg EC-Karten und Bargeld gestohlen. Die Polizei schließt es nicht aus, dass in der besagten Nacht noch weitere Fahrzeuge angegangen wurden. Laut Zeugen dürfte sich der Diebstahl in der Flurstraße gegen 2 Uhr ereignet haben. Der Beuteschaden beträgt etwa 245 Euro. Wer weitere Hinweise geben kann, soll sich unter Telefon 07303/96510 bei der Polizeiinspektion Illertissen melden. (AZ)