Zwei bislang unbekannte Personen haben in der Nacht zum Dienstag gegen 1.10 Uhr einen Briefkasten in Bellenberg aufgehebelt und mehrere Briefkuverts mitgenommen. Am Briefkasten, der zu einer Firma in der Straße Am Bahndamm gehört, ist ein Schaden in Höhe von rund 60 Euro entstanden. Die Polizei Illertissen sicherte Spuren. (AZ)

