Unbekannter beschädigt Gartenzaun in Bellenberg und fährt weiter

In der Nacht auf Mittwoch hat ein Fahrzeug vermutlich beim Rangieren einen Gartenzaun in Bellenberg touchiert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht auf Mittwoch ist in der Straße Im Thal in Bellenberg ein Gartenzaun angefahren und beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen 21.30 und 6.30 Uhr, der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Vermutlich hat der unbekannte Unfallverursacher den Zaun beim Rangieren touchiert. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07303/9651-0. (AZ)