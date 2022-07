Unbekannter tritt in Bellenberg auf Pedelec ein

Am Bellenberger Bahnhof beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

In Bellenberg ist am Freitag ein E-Bike beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei stand das Rad zwischen 7 und 21 Uhr auf dem Fahrradabstellplatz am Bahnhof. Den Spuren nach zu urteilen, trat eine Person mehrmals mit den Füßen auf das Rad ein. Den Schaden schätzen die Beamten auf 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)