Unbekannter zerkratzt Lack eines Autos in Bellenberg

Mutwillig wird ein geparktes Auto in Bellenberg an der Beifahrerseite beschädigt. Die Illertisser Polizei ermittelt und bittet daher um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr, ist in der Bachstraße in Bellenberg ein geparktes Auto mutwillig beschädigt worden. Dem Polizeibericht zufolge zerkratzte ein unbekannter Täter den Lack des schwarzen Audi an der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)