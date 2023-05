Diebstähle aus geparkten Autos

Diebe haben am Wochenende in Bellenberg und Vöhringen zugeschlagen. Die Besitzer hatten die Fahrzeuge nicht abgesperrt.

Diebe haben am Wochenende die Gelegenheit genutzt und aus unversperrten Autos in Bellenberg und Vöhringen Bargeld gestohlen. In Bellenberg hatte ein unbekannter Mann am Samstagmorgen um 6.40 Uhr ein unversperrtes Auto in der Memminger Straße geöffnet und daraus Bargeld entwendet. Nach Angaben der Polizei versuchte sich der Mann auch an einem anderen Auto, das aber versperrt war.

In Vöhringen schlug ein Dieb im Zeitraum zwischen Samstag, 20.40 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr zu. Hier hatte ein 29-jähriger Mann sein Auto vor einer Gaststätte in der Wielandstraße geparkt. Aus dem unversperrten Fahrzeug wurde seine Geldbörse samt Inhalt entwendet, so die Polizei. Der Beuteschaden beträgt etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)