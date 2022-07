Vor dem großen Sommernachtsfest in Bellenberg wird erst einmal gekickt

Acht aktive Mannschaften treten beim Jubiläumsturnier zum hundertjährigen Bestehen des FV Bellenberg auf dem Sportplatz an. Dann wird unter freiem Himmel gefeiert.

In Bellenberg haben Feste derzeit Hochkonjunktur: vergangenen Sonntag das Dorffest und nun kommenden Samstag, 23. Juli, das große Sommernachtsfest des Fußballvereins FV Bellenberg. Allerdings findet es ähnlich zum Dorffest nur bei gutem Wetter statt. Denn auch in diesem Fall wurde von der ganz großen Fete mit Zelt, wie ursprünglich zum hundertjährigen Jubiläum geplant, wegen der unsicheren Pandemie-Lage abgesehen.

Das große Jubiläumsfest wird im kommenden Jahr nachgeholt

Festakt, Zelt und Jubiläum, all das solle kommendes Jahr nachgeholt werden, verspricht Alois Renz, Sprecher der örtlichen Vereine und Stellvertretender Vorsitzender beim FV Bellenberg. Was dennoch stattfindet, ist ein Jubiläumsturnier ab 10 Uhr auf dem Sportplatz. Der Eintritt ist frei. Acht aktive Fußballmannschaften treten gegeneinander an. In Gruppe A treffen der Gastgeber FV Bellenberg, die SG Vöhringen-Illerzell, der SSV Illerberg/Thal und FKV Neu-Ulm aufeinander, in der Gruppe B treten der SV Oberroth, der SV Tiefenbach, der SV Beuren und der FV Altenstadt gegeneinander an. Das letzte Vorrundenspiel wird um 15 Uhr angepfiffen, danach werden die Platzierungen ausgespielt. Im Finale um 17.30 Uhr begegnen sich die Tabellenersten der Vorrunde. Die Siegerehrung ist um 21 Uhr geplant. Das Fußballturnier solle wetterunabhängig auf jeden Fall ausgetragen werden, sagt Renz.

Währenddessen beginnt um 18 Uhr aber auch schon das Sommernachtsfest. Die Band Senza Nome wird mit deutschen, italienischen und englischen Songs unterhalten. Gefeiert wird unter freiem Himmel, zu späterer Stunde öffnet dann auch der Barbetrieb. Alois Renz sagt: "Da wir dieses Jahr eben kein Festzelt haben, kann das Sommernachtsfest nur bei stabilem Wetter stattfinden." (lor)