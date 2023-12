Bellenberg

vor 52 Min.

Eine Vorlesegeschichte für Heilig Abend: Der Weihnachts-Onkel

Plus Unsere Leserin Heidi Jung hat sich eine weihnachtliche Geschichte ausgedacht. Darin bringt der Besuch eines mysteriösen Onkels eine Familie an Weihnachten zusammen.

Von Heidi Jung Artikel anhören Shape

Silke fuhr schwungvoll in die Hofeinfahrt, stieg aus dem Auto und stürmte zum Hauseingang. Doch noch bevor sie die Klingel betätigen konnte, öffnete Jule schon die Tür. Die beiden Schwestern schauten sich an und Silke vermutete: "Du weißt es schon?" Jule nickte: "Ja, Mama hat gerade angerufen. Also ich kann’s gar nicht fassen." Silke zog eine komische Grimasse und meinte: "Na, frag mich mal! Ich bin auch total von den Socken! - Kein Wunder, wenn man plötzlich erfährt, dass man einen Onkel hat. Warum Papa uns bloß nie von seinem Bruder erzählt hat? - Komm, lass uns gleich zu Mama fahren!"

Als die beiden jedoch später ihre Mutter fragten, gestand sie, dass sie vor Pauls Anruf auch nichts von ihm gewusst hatte. "Auch jetzt weiß ich nur von ihm, dass er als junger, abenteuerlustiger Bursche von zu Hause abgehauen und jahrelang zur See gefahren ist. Die Familie habe ihm das nie verziehen. Seine Briefe seien nie beantwortet worden und so sei schließlich der Kontakt zu ihnen abgebrochen. Seit einigen Jahren sei er nun aber in Australien sesshaft geworden und wünsche sich nichts sehnlicher, als noch einmal in seiner Heimat mit den Seinen ein Weihnachtsfest zu feiern, wie er es einst als Kind erlebt hatte. So mit allem Drum und Dran: mit Plätzchen, Geschenken unter dem Weihnachtsbaum und Christmette. Als ich ihm dann erzählte, dass sein Bruder nicht mehr lebt und von seiner Familie nur noch wir übrig wären, war er so tief betroffen und traurig, dass ich ihn ganz spontan zu uns einlud... Dabei hab’ ich ganz vergessen, dass ihr ja über die Weihnachtsfeiertage beim Skifahren seid."

