Warum in Bellenberg die Feuerwehrsirene verstummt

Plus Kommandant Denzel reagiert auf Beschwerden aus der Bevölkerung. Doch im Gemeinderat kommen Zweifel auf, ob das Geräusch die Mehrheit der Bellenberger stört.

Wenn die Feuerwehrsirene losheult, weiß die Bevölkerung, dass die Kameraden zu einem Brand oder anderem Einsatz ausrücken. Damit wird nicht nur das Erkennen einer Gefahr angezeigt, sondern auch, dass Hilfe unterwegs ist. Einige Anwohnerinnen und Anwohner in Bellenberg würden den Sirenenalarm aber als Ruhestörung empfinden und sich immer wieder darüber beschweren, informierte Kommandant Werner Denzel im Gemeinderat. Bürgermeister Oliver Schönfeld hatte ihn zur Berichterstattung über Feuerwehrbelange in die Sitzung geholt.