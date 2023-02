Bellenberg/Adana

vor 16 Min.

Was eine Bellenbergerin im türkischen Erdbebengebiet erlebt

Plus Für die Organisation Lands Aid war Sylvia Rohrhirsch aus Bellenberg mehrere Tage in der Krisenregion im Einsatz. Vor Ort schildert sie die schreckliche Lage.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Der Kontrast könnte nicht größer sein. An dem Tag, an dem zwei Musikkapellen aus der Region in Köln ihrem Auftritt beim Rosenmontagszug entgegenfiebern, sitzt Sylvia Rohrhirsch in einem Hotel in der Türkei und spricht am Telefon über die unvorstellbare Zerstörung, die sie in den vergangenen Tagen hier gesehen hat. "Wenn man die Bilder von Köln nach dem Zweiten Weltkrieg kennt: So schaut es hier aktuell aus." Die Bellenbergerin ist für die Hilfsorganisation Lands Aid in das Erdbebengebiet gereist, um hier Hilfsprojekte zu koordinieren. Es ist nicht ihr erster Einsatz dieser Art. "Aber das, was wir hier sehen, hat sogar uns sehr erfahrenen Katastrophenhelfern die Sprache verschlagen."

