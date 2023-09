Bellenberg

Wasserversorgung: Das ändert sich jetzt für Grundstücksbesitzer in Bellenberg

Seit diesem Frühjahr ist die neue Wasserversorgung in Bellenberg in Betrieb. Nun werden die Bürgerinnen und Bürger zur Kasse gebeten, wobei nach aktuell berechneten Grundstücks- und Geschossflächen berechnet wurde.

Plus Die Gemeinde hat die Wasserversorgung erneuert. Jetzt sind auch die Gebühren für die Grundstücke erstmals seit 40 Jahren neu berechnet worden.

Um die Kosten für die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgung in Bellenberg umzulegen, hat die Kommune eine Neuberechnung der zuletzt in den 1980er Jahren erfassten Grundstücks- und Geschossflächen zugrunde gelegt. Für die Aktualisierung der Daten wurde eine Firma beauftragt, welche die Ergebnisse im August vorlegte. Inzwischen hat die Verwaltung auch die Auswertung abgeschlossen und im Gemeinderat die Zahlen vorgelegt. Dieser segnete einhellig ab. Bürgermeister Oliver Schönfeld informierte, dass die Bescheide in der ersten Oktoberwoche verschickt würden.

Wie berichtet, war die Sanierung der Wasserversorgung in Bellenberg mit dem Bau eines neuen Hochbehälters in Stahltankbauweise sowie der Erneuerung der Leitungen vom Hochbehälter ins Ortsnetz und der Druckerhöhungsanlage für die Hochzone notwendig geworden. Das Gebäude mit den beiden Stahlbehältern zu je 300 Kubikmeter Fassungsvermögen befindet sich neben dem inzwischen abgerissenen alten Hochbehälter von 1958, dessen Sanierung nicht mehr lohnte. Die alte unzugängliche Stahlzuleitung wurde durch eine Gussrohrleitung mit größerem Leistungsquerschnitt und neuer Trasse „An der Staig“ verlegt. Mithilfe der neuen Druckerhöhungsanlage ist die Versorgung der Hochzone samt größerer Löschwassermenge für den nötigen Brandschutz gesichert. Der neue Hochbehälter ging im Februar 2023 endgültig in Betrieb.

