Wer hat eine Kirche in Bellenberg mit Eiern beworfen?

Eine bislang unbekannte Person hat mit Eiern auf ein Gotteshaus in Bellenberg geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Derzeit versucht die Polizei herauszufinden, wer für eine Sachbeschädigung an einer Kirche in Bellenberg verantwortlich ist. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Beamten im Zeitraum zwischen vergangenem Montag- und Dienstagmittag. Eine noch unbekannte Person bewarf die Fassade der Kirche in der Pfarrer-Hölch-Straße mit Eiern.

Der oder die Täter beschädigten allerdings nicht nur die Außenfassade, sondern bewarfen auch eine Wand im Innenbereich. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)