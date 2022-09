Wieder stehlen Unbekannte Brennholz

Aus einem Waldstück bei Bellenberg verschwindet eine Menge Fichtenbrennholz. Die Polizei bittet um Hinweise.

Erneut meldet die Polizei einen Brennholzdiebstahl – diesmal aus Bellenberg. Zwischen Mittwochmittag und Freitagvormittag haben Unbekannte aus einem Waldstück im Bereich An der Staig Fichtenbrennholz von einem Holzstapel gestohlen. Dem Geschädigten sei hierdurch ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro entstanden, so die Polizei. Hinweise werden an die Polizei Illertissen unter 07303/96510 erbeten. Zuletzt hatte die Polizei aus Unterroth und dem Staatswald bei Autenried Holzdiebstähle gemeldet. (AZ)