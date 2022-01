Wo braucht Bellenberg noch schnellere Internetverbindungen?

Plus Die Gemeinde möchte untersuchen lassen, welche Bereiche im Ort bei der Internetleistung noch unterversorgt sind. Nicht alle Gemeinderäte sind dafür.

Der Gemeinderat Bellenberg hat die Breitbandberatung Bayern damit beauftragt, die im Ort in der Internetleistung unterversorgten und entsprechend der bayerischen Gigabitrichtlinie förderbaren Bereiche herauszufiltern. Eine Mehrheit im Gemeinderat sprach sich für die mit rund 5000 Euro vom Bayerischen Staat finanzierte Markterkundung aus. Doch es gab auch Gegenargumente im Gremium: Steuergelder könnten verschwendet werden.