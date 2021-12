Zeugen gesucht: Unbekannte werfen Eisautomaten in Bellenberg um

Jemand hat den Eisautomaten am Bellenberger Rathaus mutwillig beschädigt. Der Schaden ist groß. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte haben am Wochenende den Eisautomaten am Rathaus an der Memminger Straße in Bellenberg umgeworfen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Freitag, 1 Uhr, und Samstag, 3 Uhr.

Der entstandene Schaden an dem Automaten wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Zeugen mit Hinweisen können sich an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, wenden. (AZ)

