Ziegelwerk in Bellenberg darf noch länger Lehm abbauen

Der Gemeinderat Bellenberg hat Stellung bezogen zu Anträgen, welche das Ziegelwerk an das Landratsamt Neu-Ulm gestellt hatte.

Von Regina Langhans

Der Gemeinderat Bellenberg sollte in seiner jüngsten Stellung beziehen zu Anträgen des örtlichen Ziegelwerks an das Landratsamt Neu-Ulm. Dabei ging es um eine Fristverlängerung und Rekultivierung in der Lehmgrube. Nach den Erläuterungen von Inhaber Markus Wiest stimmten die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte den Veränderungen einhellig zu, da für sie keine Auswirkungen auf das außerhalb der Ziegelei befindliche Umfeld zu erkennen waren. Dazu wollten sie sich auch auf die rechtliche Prüfung des Landratsamtes verlassen. Die Behörde hat die Pläne des Unternehmens bereits bewilligt.

