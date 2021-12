Bellenberg

Zoff unter Nachbarn: Sind fünf neue Wohnungen in Bellenberg zu viel?

Es wird viel gebaut in der Region. Manche Vorhaben stoßen bei Nachbarn allerdings auf Kritik. In einem Fall in Bellenberg soll nun das Gericht entscheiden.

Plus Nachbarn in Bellenberg fürchten Beeinträchtigungen durch einen Neubau und kämpfen um Kompromisse. Eine gütliche Einigung ist nicht in Sicht. Nun soll ein Gericht entscheiden.

Von Regina Langhans

Der Flächenfraß im Illertal ist nicht mehr zu übersehen, manche Orte scheinen geradezu zusammenzuwachsen durch das Ausweisen von immer neuen Baugebieten. Nachverdichtung heißt daher das Schlagwort, das in der Kommunalpolitik immer häufiger fällt. Auch in Bellenberg. Dort will ein Investor ein Gebäude deutlich vergrößern. Den Nachbarn ist das zu viel. Sie klagen.

