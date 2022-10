Zwei Autos in Bellenberg beschädigt

Unbekannte haben ein geparktes Auto zerkratzt und ein weiteres angefahren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In Bellenberg sind am Donnerstag und Freitag zwei Autos beschädigt worden. Eine bislang unbekannte Person hat im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen in der Ulmer Straße im Bereich des Friedhofs ein geparktes Auto auf der linken Fahrzeugseite vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Während eines Fußballspiels am Freitag, zwischen 18.45 und 21.30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Sportheims abgestelltes Auto im Bereich der linken Heckstoßstange angefahren. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)