Zwei Autos stoßen in der Bahnhofstraße in Bellenberg zusammen

Bei einem Auffahrunfall in Bellenberg wird glücklicherweise niemand verletzt. Eine Autofahrerin übersah, dass der Wagen vor ihr angehalten hatte.

Glimpflich verlaufen ist am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall in Bellenberg. Gegen 7.15 Uhr, so teilte die Polizei mit, übersah eine 50 Jahre alte Autofahrerin in der Bahnhofstraße, dass ein 33-Jähriger mit seinem Wagen verkehrsbedingt angehalten hatte. Die 50-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf das Heck des anderen Pkw auf. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei mit ungefähr 600 Euro. (AZ)