Zwei Bellenberger stehen 60 Jahre im Dienst der Menschen

Plus Eugen Schiller und Stefan Hirschberger sind auch nach sechs Jahrzehnten noch immer für die Rotkreuzbereitschaft Bellenberg im Einsatz.

Eugen Schiller, 76, und Stefan Hirschberger, 83, sind immer da, wenn sie gebraucht wurden. Die beiden bauten nicht nur die Rotkreuzbereitschaft Bellenberg mit heute 30 Mitgliedern mit auf. Sie sind nach wie vor im Einsatz für andere. Kreisbereitschaftsleiter Florian Schaich und Frank Warganz von der Bereitschaft Bellenberg zeichneten die beiden nun bei der Jahresversammlung für 60-jährige Mitgliedschaft mit Urkunde und Auszeichnungsspange aus. Wie wichtig die Arbeit der BRK-Mitglieder im Landkreis und darüber hinaus ist, zeigte die Bilanz der vergangenen drei Jahre.