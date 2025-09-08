Bellenberger entdeckt Feuer an seinem Gartenzaun

Ein Mann hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein kleines Feuer an seinem Zaun in Bellenberg bemerkt. Wie die Polizei mitteilt, ging der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Dresdener Straße gegen Mitternacht auf seine Terrasse. Von dort aus entdeckte er ein kleines Feuer an seinem Gartenzaun.

Von Feuer an Bellenberger Zaun ging keine Gefahr für das Gebäude aus

Laut Polizei konnte der Mann das Feuer auspusten, es hinterließ jedoch ein Loch in dem Sichtschutz, da die Zaunmatten mit Kunststoff durchzogen waren. Der Sachschaden ist dennoch gering, auch eine Gefahr für das Gebäude gab es laut der Meldung nicht. An einem Metallzaunelement fand der Mann einen brennenden Kaminanzünder.

Die Polizei Illertissen bittet nun um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)