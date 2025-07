112 Linedancer tanzen in Altenstadt für den guten Zweck

Gleich mehrere Ziele verfolgten die Illereicher Lindedancer mit ihrem ersten und großen „Benefiz Country Fest“ in der Schulturnhalle in Altenstadt. Zum einen ging es darum, möglichst viele Lindedance-Gruppen aus nah und fern in das Programm einzubinden und dem Publikum ein attraktives Erlebnis zu präsentieren. Andererseits sollte nicht nur der traditionelle Lindedance, sondern auch der Catalan Style im Vordergrund stehen. Und zu guter Letzt stand ein guter Zweck im Mittelpunkt. Der gesamte Erlös des Benefiz Country Festes wird dem Benild Hospiz Illertissen gespendet.

Armin Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis