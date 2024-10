Nach Benefiz-Festival: So gibt es Hilfe aus dem Spendentopf

Beim Festival „Benefiz Beats Babenhausen“ auf dem Gelände des Reit-, Fahr- und Zuchtvereins stand am letzten September-Wochenende drei Tage lang Musik querbeet für die gute Sache auf dem Programm. Auf Initiative von Klaus Götsch, Inhaber des Film- und Tonstudios G-Punkt, reisten international bekannte Künstler von Pop und Hardrock in den Fuggermarkt, um mit heimischen Bands sowie Musikerinnen und Musikern ein einmaliges Open-Air-Event zu bieten. Der Gesamterlös kommt den Hochwasser-Opfern aus Babenhausen und Klosterbeuren zugute.

Laut der ausgegebenen Spenden-Bändchen besuchten rund 1.200 Besucherinnen und Besucher am Freitag den Ballermann-Abend, beim „Charity Grooves“ mit zehn Live-Bands am Samstag waren es sogar 1.800, informiert Alexandra Hörtrich von der Verwaltung der Marktgemeinde. Bei strahlendem Sonnenschein war der Familiensonntag mit Gottesdienst, Mittagessen, lustigem Kinderprogramm, zünftiger Blasmusik sowie Bundesligatalk mit Größen aus Funk, TV und der Bundesliga sehr gut besucht.

Nach Vorlage der einzelnen Abrechnungen könne die genaue Spendensumme des Benefiz-Festivals demnächst ermittelt werden, erklärt Hörtrich. Für die abschließende Spendenverteilung hat sie bereits einen Antrag ausgearbeitet. Er kann im Rathaus abgeholt oder von der Homepage des Marktes Babenhausen heruntergeladen werden. Abgabefrist der Anträge im Rathaus ist Donnerstag, 31. Oktober. Anschließend werden die Anträge von einem kleinen Gremium, bestehend aus Organisatoren des Benefiz-Festivals, Vertretern der örtlichen Arbeiterwohlfahrt (AWO) und des Marktes Babenhausen sowie Pfarrer Thomas Brom, im Vorzimmer des Bürgermeisters geprüft. Die Auszahlung der kompletten Spendensumme erfolgt über die Verwaltung des Rathauses.

Die gemeinnützige Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ braucht Unterstützung

Bereits seit dem Hochwasser am ersten Juniwochenende bietet die gemeinnützige Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ (nia) Hilfe für Flutopfer im Unterallgäu an. Sachspenden wie Haushaltsartikel, Mobiliar, Kleidung, Waschmaschinen, Kühlschränke und so weiter sind kostenlos erhältlich. Da die von einer Kaufbeurer Firma zur Verfügung gestellte Lagerhalle bis Dienstag, 15. Oktober, geräumt werden müsse, sucht die Organisation in Babenhausen und Umgebung eine Halle zur weiteren Unterbringung der Sachspenden. Diese werden ansonsten nach Rumänien oder Albanien weitergegeben. Kontaktperson ist nia-Vorsitzender Wolfgang Groß, erreichbar per Telefon unter (0151) 71993474 oder über E-Mail an w.gross@nia-stiftung.org