80-Jährige verursacht Unfall mit 40.000 Euro Schaden

Bei Berkheim hat eine Seniorin beim Einfahren auf die Bundesstraße einen BMW übersehen. Bei dem Zusammenstoß wird die Fahrerin schwer verletzt.

Hoher Sachschaden und eine schwer verletzte Person sind die Bilanz des Zusammenstoßes bei Berkheim. Gegen 13.10 Uhr war am Samstag ein 38-Jähriger mit seinem BMW auf der B312 von Berkheim kommend in Richtung Eichelberg gefahren. In diesem Bereich wollte eine 80-Jährige mit ihrem VW von einer Parkbucht auf die Bundesstraße einfahren. Sie übersah den BMW und es kam zur Kollision. Die 80-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt 40.000 Euro. Gegen die 80-Jährige wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt, so die Polizei. (AZ)